Die 15-Jährige kam in beklagenswertem Zustand in die Kindernotaufnahme der Bonner Uniklinik. Seit dem Vortag hatte sie sich ständig übergeben und etwa 20 Mal Durchfall gehabt. Wenn sie etwas trank, erbrach sie es gleich wieder. Sie wurde stationär aufgenommen. "Bei einem unkomplizierten Magen-Darm-Infekt hätten wir sie nicht dabehalten", erinnert sich Malik Aydin, damals angehender Kinderarzt in Bonn, heute am Helios Uniklinikum Wuppertal. "Aber sie wirkte schlapp und stark dehydriert. Die Mundschleimhaut war ausgetrocknet, unter den Augen hatte sie dunkle Ringe."

Außerdem klagte das Mädchen über Bauchschmerzen. Die Entzündungswerte im Blut waren mäßig erhöht. "Wir fragten sie, ob sie etwas Besonderes gegessen hätte, aber ihr fiel nichts ein", so Aydin. Per Infusion bekam sie eine Zucker-Elektrolytlösung und sollte eine Stuhlprobe abgeben. Darin fand sich das Stäbchenbakterium Campylobacter jejuni.

Seine Form erinnert entfernt an Spiralnudeln. Die Zahlen sind weniger appetitlich. Laut Robert-Koch-Institut fallen Campylobacter- Arten inzwischen als häufigste Bakterien bei meldepflichtigen Magen-Darm-Leiden auf: 2017 erkrankten 68.551 Deutsche – fast fünfmal so viele wie durch Salmonellen. Nur Noroviren befördern mehr Menschen in heimische Quarantäne.

Blinddarmentzündung durch Campylocater

Bei dem Mädchen blieb es nicht bei Magen- Darm-Symptomen: Auf der Kinderstation bekam sie hohes Fieber, die Entzündungswerte stiegen, und im Bauch staute sich Flüssigkeit. Die Ärzte operierten. Als sie den Bauch öffneten, sahen sie eine durchgebrochene Blinddarmentzündung und eine Bauchfellentzündung. Der Blinddarm wurde entfernt, der Bauchraum gespült. Nach 16 Tagen durfte die 15-Jährige schließlich nach Hause.

"Einige Studien belegen, dass Magen-Darm-Erreger auch eine Blinddarmentzündung verursachen können", sagt Kinderarzt Aydin. "In England fand sich zum Beispiel bei einer Untersuchung in 11 von 50 entfernten Blinddärmen auch Campylobacter. "Möglicherweise verlor auch die junge Patientin ihren Wurmfortsatz an das Bakterium. In seltenen Fällen kann es auch Arthritis auslösen, Herz, Blut oder Hirnhaut befallen.

Weltweit ist der Keim ein großes Problem: Pro Jahr erkranken Hunderte Millionen Menschen daran, vor allem Kinder. In Afrika und Asien hat sich das Bakterium fest etabliert, in Industrieregionen wie Europa oder Nordamerika ist es auf dem Vormarsch – vielleicht, weil heute mehr Fälle diagnostiziert werden. Trotzdem glauben Ärzte, die Zahlen seien nur die Spitze des Eisbergs.

Keim lauert im Darm

Hauptinfektionsquelle ist die Tierhaltung: Campylobacter siedelt im Darm von Vögeln, Schweinen, Rindern und anderen Tieren. Die zeigen kaum Symptome, scheiden den Keim aber mit dem Kot aus. Beim Schlachten, Melken oder Eierlegen gerät er auf Lebensmittel. Häufig infiziert man sich über Geflügel, vor allem Hähnchen, aber auch über rohes Hack, Mett, Eier, Rohmilch, Wasser aus Brunnen und Badeseen oder durch das Kuscheln mit Hund oder Katze. Manchmal auch über Hände oder Klinken. Wer Campylobacter im Darm hat, bleibt bis zu vier Wochen infektiös.

Weil man den Erreger im Essen nicht riecht (er überlebt auch die Tiefkühltruhe), sollten Geflügel und anderes Fleisch durcherhitzt werden: im Kern für zwei Minuten auf 70 Grad. Rohmilch besser abkochen, die Hände vor dem Kochen und jedes Mal, wenn man rohe Eier oder Fleisch angefasst hat, mit Seife waschen. Schneidebretter und Messer nach Gebrauch mit heißem Wasser und Spülmittel säubern. Und bitte nicht den Fleischsaft mit dem Schwamm von der Arbeitsplatte wischen und dann damit Teller spülen. Auf diese Weise werden die Bakterien zuverlässig im Haushalt verteilt.