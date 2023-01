Eule? Nein: Lerche! Die innere Uhr spaltet die Gesellschaft: in Frühaufsteher, Langschläfer und gemischte Typen. Doch viele leben komplett am eigenen Rhythmus vorbei. Wie Erbgut und Gehirn uns takten und wie wir besser schlafen, essen und arbeiten könnten, erforscht Chronobiologe Achim Kramer an der Charité.

Eckart von Hirschhausen