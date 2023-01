Anne Wißdorf gewöhnte sich das Schokolade-Naschen am Abend ab und setzte mehr Gemüse, Salat und eiweißreiche Milchprodukte auf den Speiseplan. Eines ihrer Ziele: wieder den Bikini am Strand tragen

Schlank und frei: So werden Sie unliebsame Gewohnheiten los und verlieren Gewicht

von Constanze Löffler und Nicole Heißmann Fettleber, Diabetes und Übergewicht. Wenn der Arzt diese Diagnosen stellt, dann wird es ernst. Wie Sie aus ihrem Trott ausbrechen können und die Ernährung so umstellen, dass der Körper wieder fit wird.

Er hatte sich so sicher gefühlt. Viele Jahre lang glaubte Toni Wolf, 60, er ernähre sich gesund. In der Kantine wählte er lieber Nudelauflauf als Pommes. Zum Sonntagsfrühstück gab es frisch gepressten Orangensaft, und nur am Wochenende gönnte er sich Eis oder Kuchen. Seinen Matchatee süßte er "nur" mit Ahornsirup oder Agavendicksaft. Bloß keinen Haushaltszucker, dachte er. Zwar hatte er mit 87 Kilo bei 1,82 Metern einige Pfunde auf den Rippen, bedenklich übergewichtig war er aber nicht.