von Nicole Heißmann Ein junger Mann kommt mit lästigem Ausschlag in die Hautklinik. Ist er Allergiker? Bald wird klar: Sein Leiden hat mit Verzicht zu tun.

Der junge Mann musste sich ständig kratzen. Mit quälendem Juckreiz war der 21-Jährige in die Hautklinik gekommen. Brust, oberer Rücken und Schultern waren von roten Knötchen übersät. Selbst während der dermatologischen Untersuchung konnte er die Finger nicht von seiner Haut lassen. Litt er unter einer Allergie? Medikamente nehme er keine, erzählte er, eine neue Hautpflege hatte er auch nicht. Einige Pusteln schienen verheilt zu sein und hatten braune Pigmentflecken hinterlassen. Die Ärztinnen und Ärzte entnahmen per Biopsie ein Stückchen Haut, färbten es und schnitten es in Scheiben, um das Gewebe unterm Mikroskop zu beurteilen.