Ein Garten macht Mühe und oft, was er will – und doch fand Meike Winnemuth ein großes Stück Glück

von Meike Winnemuth Unsere Autorin hat einen großen Garten angelegt und dachte: "Mein Wille geschehe!". Dann kam die demütige Erkenntnis: Natur lässt sich nicht zwingen. Aber lieben. Ein Erfahrungsbericht einer Gärtnerin.

Es beginnt wie immer klein, klitzeklein. Das Erste, was ich im Spätwinter aussäe, noch in der Ofenwärme des Hauses, sind Tomaten. Ein Tomatensamen wiegt etwa drei Milligramm, er ist so groß wie ein kleines o in diesem Text und ebenso flüchtig, die Aussaat ist also reinste Feinmechanik: das Samentütchen mit Chirurgenhänden öffnen, ein o nach dem anderen mit einer angefeuchteten Bleistiftspitze in eine Schale mit Anzuchterde tupfen, etwas Erde darüberstreuseln, sachte andrücken, Schale mit einer nebelfeinen Dusche befeuchten und wieder zu atmen beginnen.