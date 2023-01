Von zart bis kernig: Haferflocken sind Hauptzutat vieler angesagter Gerichte und gut für den Cholesterinspiegel. Wir stellen drei leckere Rezepte vor. von Stefanie Nickel

Müsli, Porridge, Granola, Overnight Oats: Haferflocken erleben in der Küche als Lieblingszutat ein Comeback (Granola sind gebackene Flocken, Overnight Oats über Nacht eingeweichte Haferflocken). Sie schmecken klassisch zum Frühstück, in Keksen, Muffins oder Drinks und sogar als knusprige Panade für Fleisch oder Fisch. Im Handel gibt es viele Sorten: kernige Großblattflocken, zarte Kleinblattflocken oder Schmelzflocken. Der Saathafer gehört – wie Weizen, Roggen oder Gerste – zu den Süßgräsern. Im Gegensatz zu seinen Verwandten bildet er seine Körner jedoch nicht in Ähren, sondern in vielfach verzweigten Rispen aus. Daher liefert eine Haferpflanze weniger Ertrag und ist schwerer zu ernten.