Die Hautärztin und Bestsellerautorin Yael Adler in der Berliner Charité

von Alexandra Kraft Die Berliner Hautärztin Yael Adler erklärt, warum Mimik wichtiger ist als Makellosigkeit. Ein Gespräch über wahre Schönheit, Botox und Hautpflege von innen.

Wie wichtig ist Schönheit für Ihre Patientinnen und Patienten?

Das Interesse hat zugenommen in den letzten Jahren. Woran das liegt, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht sind es Vorbilder in den sozialen Medien oder dass vieles möglich und käuflich erscheint mit Spritzen, Laser oder Operationen.

Aber sind die Erwartungen an das eigene Aussehen nicht auch gestiegen?

Natürlich sehe ich, dass wir in einer Zeit leben, in der Jugend und Schönheit wichtiger werden. Da entsteht ein gesellschaftlicher Druck. Es gibt einen Trend zu uniformer Optik bis hin zur langweiligen Makellosigkeit. Ich halte das für einen Irrweg.