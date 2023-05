Gesundheit und Umweltschutz sind eng verflochten: Patienten brauchen Hilfe in der Klimakrise, Kliniken wollen Müll und CO2 reduzieren. Die Ärztin Alina Herrmann forscht an Lösungen für beides. Eckart von Hirschhausen

Alina Herrmann ist Ärztin und arbeitet als Wissenschaftlerin am Heidelberger Institut für Globale Gesundheit und am Institut für Allgemeinmedizin in Köln. Auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Mischung: sich für die ganz großen Fragen des Planeten UND für ihre Auswirkungen in einer Hausarztpraxis zu interessieren. Deshalb besuche ich Alina Herrmann an ihrem Institut im Heidelberger Neuenheimer Feld, wo ich selbst vor vielen Jahren Medizin studiert habe.