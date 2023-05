Schick essen gehen, mit einem Glas Weißwein in der Hand – das gehörte für Nathalie Stüben Jahre lang zwingend zusammen. Bei einem Glas Wein blieb es aber nicht. "Es war, als würde sich ein Schalter umlegen in meinem Kopf", sagt sie heute. Danach ging es ihr an so einem Abend nur noch ums Weitertrinken.

© Nathalie Stüben