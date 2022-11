Essen mit Nebenwirkung: Ein Nierenpatient kommt mit starken Bauchkrämpfen in ein Krankenhaus. Ursache ist sein Appetit auf Süßes

von Nicole Heißmann

Für einen Patienten mit chronischem Nierenversagen hatte der Herr ein beachtliches Alter erreicht: Er war 88. Doch innerhalb eines Tages ging es ihm nun plötzlich so schlecht, dass er in die Notaufnahme der Merit-Health-Wesley-Klinik von Hattiesburg im US-Bundesstaat Mississippi kam. Er hatte sich erbrochen und furchtbare Bauchkrämpfe, die er als so quälend beschrieb wie die, die er einmal bei einer Bauchfellentzündung hatte erleiden müssen. Außerdem hätte er gerade einen Monat lang Durchfall gehabt, doch der sei wieder verschwunden.