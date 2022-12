Was gibt es zu beachten wenn man mit den eigenen Eltern über das Thema Pflege sprechen möchte? Eine Expertin gibt Tips

Die Eltern werden alt. Und irgendwie müsste man mit ihnen über die Zukunft reden. So gelingt ein Gespräch

Wenn die Eltern alt werden, soll es ihnen gut gehen. Auch wenn sie nicht mehr alles allein schaffen. Ratschläge von Pflege-Expertin Bettina Lakomiec, wie man im Gespräch den richtigen Ton findet. Angelika Dietrich

Wann spricht man mit seinen Eltern am besten über das Thema Pflege?

Idealerweise so früh wie möglich. In der Realität finden solche Gespräche meist zu spät statt: Entweder dann, wenn die Eltern chronisch krank sind und sich ihr Zustand innerhalb des Krankheitsgeschehens verschlechtert, oder wenn ein plötzliches Ereignis einen dazu zwingt, wie ein Schlaganfall oder Sturz.