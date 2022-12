von Angelika Dietrich Wenn die Eltern alt werden, soll es ihnen gut gehen. Auch wenn sie nicht mehr alles allein schaffen. Doch nicht jeder kann Mutter oder Vater zu Hause pflegen. Vier Geschichten über offene Gespräche und Kompromisse, die manchmal wehtun. Beatrix Gerstberger

Mein Vater ist 82. Er wandert jeden Tag zwei Stunden, geht dreimal in der Woche ins Fitnessstudio. Er isst ab 14 Uhr nur noch einen Apfel und praktiziert so schon seit Langem Intervallfasten, ohne zu wissen, was das ist. Er trinkt keinen Alkohol. Wenn er zum Check-up beim Arzt ist, sagt der: "Die Werte hätte ich auch gern." Mein Vater hat aber auch im letzten Urlaub in zwei nebeneinanderliegenden, ähnlich eingerichteten Häusern die Badezimmer verwechselt, wusste kurz nicht mehr, wo er war. Es hat ihn schockiert. Meine Mutter saß später weinend neben mir und sagte: "Jetzt geht es los." Sie wird bald 80. Sie ist genauso fit wie er.