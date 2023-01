Bewegt sich der Kehlkopf beim Schlucken so mit, wie er soll? Das überprüft eine Ärztin in der Schluckambulanz mit den Fingerspitzen am Hals der Patientin Doris Harroth-Salewski

Ein Kloß im Hals, der Bissen, der stecken bleibt: Übers Schlucken machen sich die meisten erst dann Gedanken, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Zu Besuch in der Schluckambulanz am Klinikum rechts der Isar in München Nina Himmer

Doris Harroth-Salewski hat ein Krümelproblem. Wann immer sie etwas isst, fühlt es sich an, als ob beim Schlucken Reste in ihrem Hals hängen blieben. Vor allem krümelige Speisen wie Kuchen, Brot oder Kekse bereiten ihr Probleme, manchmal kommt das Gefühl aber auch einfach aus dem Nichts. "Ich spüre es ungefähr hier", sagt sie und greift sich mit der Hand etwas unterhalb des Kehlkopfes an den Hals. "Irgendwas ist da nicht in Ordnung, aber man kann ja schlecht reingucken", sagt die 80-Jährige.