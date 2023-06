Die "Karottensuppe nach Moro" wird als nahrhafte Schonkost bei Magen-Darm-Problemen gereicht. Für Gesunde gibt es auch deftige Variationen. Von Annette Kerckhoff

Grob gestampfte Karotten und Kartoffeln finden sich in den USA als "potato and carrot mash", in den Niederlanden als "hutspot" mit Zwiebeln gekocht. Mal apart mit Butter, Safran, Zitronenschale und Crème fraîche – oder deftig mit Speck, Wurst oder Soße. Fettarm zubereitet bietet die Kombination aus Kartoffeln und Karotten eine milde, magenfreundliche und nahrhafte Aufbaukost.