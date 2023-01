Die Dauerkrise hinterlässt ihre Spuren: Immer mehr Menschen fühlen sich vollkommen erschöpft, niedergeschlagen und leer. In einer Klinik am Ammersee finden sie Hilfe. In dem ehemaligen Kloster können sie zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen – und psychisch gesunden. Kathrin Schwarze-Reiter

Einfach nur auf der Bank sitzen und die Esel beobachten. Das wünschte sich die Patientin. Eine tiergestützte Therapie, also ihre psychischen Probleme mithilfe der Esel aufarbeiten, wollte sie aber nicht. So erzählt es Markus Schnitzler, Leiter der tiergestützten Therapie in der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen, als er sich an die Szene auf der Weide erinnert. Die junge Frau bezweifelte, dass diese Behandlung überhaupt etwas bringe. Sie war für mehrere Wochen in der Klinik, um ein schweres Trauma zu bewältigen. Seit dem Grundschulalter hatte sie sexuellen Missbrauch durch ein Familienmitglied erlebt. Bisher konnte sie sich jedoch niemandem anvertrauen.