Schnuppertest: Frank Hermsdorf kann seit einer Corona-Infektion nicht mehr riechen. In der Riechambulanz an der Uniklinik Dresden bekommt er für eine Studie verschiedene Düfte in die Nase gesprüht. Über aufgeklebte Elektroden am Kopf und Kabel werden seine Hirnströme gemessen

© Lena Giovanazzi