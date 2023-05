Ein Wundermittel gegen das Altern ist bislang nicht gefunden, doch durch Ernährung, Bewegung und gute Pflege können wir unseren Körper und seine Organe lange gesund, fit und ansehnlich erhalten. Yael Adler

Haut

Nutzen Sie zum Reinigen der großen Hautflächen und des Gesichts Wasser und Handtuch. Keine Seife, kein Peeling, keine alkoholische Lösung. Lassen Sie die natürlichen Schutzmechanismen der Haut wirken, und waschen Sie sie nicht ständig weg. An Krisenstellen, wo wir viele Duftdrüsen haben (Achseln, Leisten, Pofalte), kann man sparsam auch saure Waschsubstanzen auf Basis schwach entfettender Zucker- und Kokos-Tenside (zum Beispiel Coco Glucoside, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside) und Aminosäure-Tenside (Disodium/Sodium Cocoyl Glutamate) anwenden. Eincremen nur an Stellen, die trocken sind und spannen beziehungsweise an den Händen, die durch häufiges Waschen strapaziert werden.