Am 7. März ist Tag der gesunden Ernährung, doch ein gesunder Speiseplan kann nicht nur die Gesundheit fördern, sondern auch das Leben verlängern. Eine 20-jährige Person kann laut einer Studie durch eine drastische Ernährungsumstellung mehr als zehn Jahre Lebenszeit dazugewinnen.

Wer länger leben will, hat eine große Stellschraube: die eigene Ernährung. Fleisch sollte vom Speiseplan gestrichen werden, dafür sollten mehr Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte auf den Tellern landen – so die Empfehlung aus einer Studie von einem Team der Universität Bergen in Norwegen, die in "Plos Medicine" erschienen ist. Die Forschenden haben in einer Studie Daten der Global-Burden-of-Disease-Studie genutzt. Dort werden seit mehr als 30 Jahren weltweit Krankheiten, Todesfälle und Risikofaktoren erfasst. Die Forschenden aus Norwegen haben berechnet, wie sich eine Umstellung der Ernährung statistisch gesehen auf die eigene Lebenserwartung auswirken würde.

Dir Forschenden gingen für ihre Berechnungen von einer typisch westlichen Ernährung aus – sie entspricht dem Durchschnittskonsum in den USA und Europa. Sie enthält unter anderem – gegenüber der als optimal errechneten Ernährung – zu viel Fleisch, verarbeitetes Getreide und gezuckerte Getränke. Zu sehr vernachlässigt werden von Europäer:innen dagegen Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte.

Junge Menschen können mehr als zehn Jahre länger leben – durch optimale Ernährung

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung: Wer sich vorher typisch westlich ernährt, kann durch eine optimale Ernährung deutlich länger leben – vor allem junge Menschen profitieren von einer Ernährungsumstellung. Mehr als zehn Jahre können 20-Jährige gewinnen, 60-Jährige rund acht Jahre und 80-Jährige immerhin noch 3 Jahre, wenn sie zu einer optimalen Ernährung wechseln.

Ein Blick in die Zahlen verrät allerdings, dass in Deutschland die meisten Menschen noch weit von einer optimalen Ernährung entfernt sind: Die Deutschen essen pro Kopf im Jahr knapp 60 Kilogramm Fleisch, aber nur 3,5 Kilogramm Hülsenfrüchte, heißt es im 14. Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dabei haben laut den Forschenden vor allem rotes Fleisch wie Schweine- und Rindfleisch oder auch verarbeitete Produkte wie Wurst und Schinken einen negativen Effekt. Schon 100 beziehungsweise 50 Gramm am Tag verkürzen das Leben jeweils um zwei Jahre – wenn man es mit einem kompletten Verzicht vergleicht. Schon in anderen Untersuchungen wurde gezeigt, dass zu viel Fleisch Folgen für die Gesundheit haben kann und Erkrankungen wie Diabetes, Alzheimer, Herzerkrankungen und Krebs auslösen kann. Zu viel verarbeitetes Getreide, Ei, Geflügel und zuckerhaltige Getränke haben ebenfalls negative Konsequenzen.

Hülsenfrüchte sind echte Lebensverlängerer

Dagegen sind Hülsenfrüchte echte Lebensverlängerer. Das können zum Beispiel Kichererbsen, Bohnen oder auch Erbsen sein. Junge Frauen und Männer, die ihre Tagesration von null auf 200 Gramm steigern, gewinnen den Berechnungen zufolge im Mittel mehr als zwei Jahre an Lebenszeit. Auch Vollkornprodukte und Nüsse sollten laut den Forschenden zu einer optimalen Ernährung gehören. Ebenso haben Fisch, Obst und Gemüse einen positiven Effekt, der fällt allerdings geringer aus, weil diese Lebensmittel bei den meisten Europäerinnen und Amerikanern auf dem Speiseplan stehen – im Gegensatz zu den Hülsenfrüchten.

Die Forschenden erklären ihre Erkenntnisse mit den antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die Obst, Gemüse oder Hülsenfrüchte haben. Sie können Zellschäden entgegenwirken, also altersbedingten Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Forschenden haben in ihrer Untersuchung mit Durchschnittswerten gerechnet. Mögliche Einflüsse wie Vorerkrankungen oder die Kalorienzufuhr wurden in den Berechnungen nicht kontrolliert. Wer seine Ernährung umstellen will, muss sie laut den Wissenschaftler:innen immer den individuellen Voraussetzungen anpassen. Allergien gegen bestimmte Obstsorten oder Nüsse machen es beispielsweise unmöglich, diese in den Speiseplan zu integrieren und die optimale Menge davon aufzunehmen.

Wer schauen will, mit welcher Ernährung er um wie viele Jahre länger leben kann – statistisch gesehen – kann dies in einem Online-Rechner der Forschenden machen. In einer Suchmaske muss man Alter, Geschlecht und den eigenen Kontinent auswählen. Im unteren Bereich der Seite sind Lebensmittel aufgelistet und die Aufnahmemenge. Auf der linken Seite die typisch westliche Diät. Durch den Klick auf "Optimal" können Nutzer:innen sehen, wie viele Jahre sie durch die Umstellung gewinnen würden (der Rechner ist englischsprachig).

