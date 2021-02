Sehen Sie im Video: Gesundheitsminister bekräftigt Wirksamkeit von Impfstoffen – auch gegen Variante.









O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Nach allem, was wir Stand jetzt, muss man ja hinzufügen, Stand jetzt wissen, ist es so, dass alle drei Impfstoffe wirksam sind in dem Sinne, dass sie die Covid-19-Erkrankungen in ihrem schweren Verlauf vermeiden. Also auch die Erkenntnisse zu der südafrikanischen Mutation sind ja so, dass es möglicherweise leichte Symptome trotz Impfung geben kann. Dass aber vor allem das, was vermieden werden soll, nämlich dass es zu einer wirklich schweren Erkrankung kommt, mit Behandlungspflichtigkeit, möglicherweise gar klinisch, dass das nach dem jetzigen Erkenntnisstand - 8.2 , mittags- eben tatsächlich auch mit diesen Impfstoffen wirksam vermieden werden kann und sie in diesem Sinne, in diesem guten besten Sinne auch wirksam sind. Ich würde ja gerne die Wahl geben. Angesichts sehr knapper Zahl an Impfstoffen können wir diese Wahl aber aktuell jedenfalls nicht geben und auch absehbar bis in den Sommer hinein nicht geben. Wenn wir dann im Sommer - Stand heute werden die Liefer und Zulassungszusagen der Hersteller eingehalten werden - allen ein Impfangebot machen können. Dann wird man sicherlich irgendwann auch in eine Phase kommen, in der Wahlmöglichkeit besteht, weil wir eben dann ausreichend Impfstoff von möglichst mehreren Herstellern haben. Das ist aber aktuell nicht der Fall."

Mehr