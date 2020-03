Das Kreuzfahrschiff Grand Princess, auf dem mehrere Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 aufgetreten waren, hat eine Anlegeerlaubnis erhalten. Am Montag durften die 2400 Passagiere in Oakland von Bord gehen. Die erkrankten Passagiere wurden in Krankenhäuser gebracht. Alle anderen müssen nun für zwei Wochen in Quarantäne. Die 1100 Crewmitglieder müssen an Bord des Schiffes in Quarantäne bleiben. Am Freitag waren 21 Menschen an Bord positiv auf das neue Coronavirus getestet worden, die meisten von ihnen waren Crewmitglieder. Die Passagiere mussten bis auf weiteres in ihren Kabinen bleiben. Wegen des Krankheitsausbruchs durfte das Schiff nicht in seinen Heimathafen San Francisco zurückkehren.