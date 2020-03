Kari Kolstoe sitzt fest. Die 60-Jährige hat Krebs, und befindet sich auf dem Kreuzfahrtschiff "Grand Princess", dem im Zuge der Corona-Krise die reguläre Einfahrt in einen Hafen von San Francisco verwehrt wurde. "Die Ärzte gaben mir Bestrahlungen und Schmerzmittel und sagten, warum machen Sie nicht mal zwei Wochen Urlaub? Wir fangen die Chemo an, sobald Sie zurück sind. Und jetzt mache ich mir Sorgen, ob ich rechtzeitig zurück sein werde. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden wir alle an einen Ort gebracht, wo wir getestet werden, und alle die negativ sind, dürfen dann vielleicht gehen, ich weiß nicht, ob wir dann sofort weg dürfen oder erst in zwei Wochen. Das ist alles nicht klar, ich habe mir das zusammengereimt aus dem Fernsehen und durch Nachrichten von Freunden." Noch immer bräuchte sie hochdosiertes Schmerzmittel, um die Situation zu bewältigen sagt Kari. "Uns wurde überhaupt nichts gesagt. Der Kapitän hat uns etwas gesagt, nachdem es in den Nachrichten gemeldet wurde, und meinte, er dürfe uns nichts sagen. Ich glaube, nicht mal die getesteten Personen wissen, wer es hat und wer nicht, denn er meinte, die Benachrichtigung der Leute wäre jetzt der nächste Schritt. Wir sind hier in einer totalen Realitätsblase." Dem Schiff war das Test-Equipment aus der Luft geliefert worden. US-Präsident Trump sagte bei einem Besuch im Hauptquartier des Instituts zur Krankheitsbekämpfung, kurz CDC, er würde es vorziehen, dass die Passagiere der Grand Princess für die Dauer einer Quarantäne auf dem Schiff blieben. "Ich fände das besser, weil mir die Fallzahlen gefallen, wie sie jetzt sind. Ich will nicht, dass die Fälle jetzt in die Höhe gehen, wegen einem Schiff, für das wir nicht die Schuld haben. Es ist ja auch nicht die Schuld der Leute auf dem Schiff, ok? Es war nicht ihre Schuld, die meisten sind Amerikaner. Also, mir wäre beides recht, aber persönlich wäre es mir lieber, sie blieben auf dem Schiff. Ich verstehe aber, wenn sie die Leute vom Schiff lassen wollen, ich habe ihnen die Befugnis gegeben, das zu entscheiden." Diese Entscheidungsmacht liegt bei Vizepräsident Mike Pence, der kürzlich zum Corona-Beauftragten der US-Regierung ernannt wurde. Er sagte am Freitag, dass bisher 46 Menschen getestet worden seien, wobei 21-Corona-Fälle bestätigt wurden.