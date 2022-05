von Frank Ochmann Wo kommt das Affenpockenvirus her, wie steckt man sich an, was sind die Symptome und wie sieht die Behandlung aus? Antworten auf die wichtigsten Fragen aus den neuesten Studien.

Auf Affenpocken musste man als Hautarzt in London oder Internistin in München bis vor kurzem erst einmal kommen, wenn es seltsame Pusteln an den Händen, Füßen oder auch an den Genitalien und im Bereich der Lenden zu beurteilen galt. Wenig später können die mit Flüssigkeit gefüllten Blasen auch im Gesicht und am ganzen Körper auftreten.