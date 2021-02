Sehen Sie im Video: Kontroverse um Astrazeneca-Impfstoff nervt Experten – "Diskussion ist völlig abstrus!"









Geringere Schutzwirkung, unerwünschte körperliche Begleiterscheinungen: Der Impfstoff von AstraZeneca hat die Impfdebatte in Deutschland und der EU verändert. Statt dem Impfstoffmangel steht nun in Ländern wie Schweden, Frankreich oder Deutschland die Debatte im Vordergrund, ob man den Impfstoff überhaupt nehmen sollte. Es gibt vereinzelte Berichte, dass Pflege- und Klinikpersonal eine Impfung mit dem Mittel des britisch-schwedischen Konzerns ablehnt. Jürgen Zastrow, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein hatte bei einem Gespräch in Köln am Donnerstag dafür kein Verständnis. O-TON JÜRGEN ZASTROW, VORSITZENDER DER KASSENÄRZTLICHEN VEREINIGUNG NORDRHEIN "Wenn ich geimpft bin, habe ich ja auch mit Biontech ein Risiko von fünf Prozent, mich zu infizieren. Aber wenn ich mich infiziere, ist es höchstwahrscheinlich, dass ich eine normale Grippe habe vom Verlauf her und nicht intensivpflichtig werde, und das gilt für beide gleich. Und deswegen ist diese Diskussion völlig abstrus. Das ist eine aus irgendwelchen Studien entstandene und hoch geredete Diskussion. Ich kann sie nicht verstehen." Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnt, dass man sich nun nicht in eine Zweifler-Haltung hineinreden sollte. Die Probleme liegen ohnehin ganz woanders, sagt Zastrow. O-TON JÜRGEN ZASTROW, VORSITZENDER DER KASSENÄRZTLICHEN VEREINIGUNG NORDRHEIN "Wir impfen hier zwischen 1000 und 2000 Menschen am Tag, wir könnten 5000, wir könnten aber auch 6000, das ist hier aber alles nur ein Behelf hier, das Entscheidene ist, dass wir endlich vom Landesgesundheitsminister die Freigabe kriegen, Impfstoff zu transportieren. Dann können wir in die Praxen gehen und dann geht es erst richtig los, denn wir könnten tatsächlich eine Millionenstadt wie Köln hier in sechs Wochen durchimpfen, wenn wir A Impfstoff hätten und B der transportabel wäre. Biontech-Impfstoff ist transportabel nach Angabe der Firma, das Ministerium hat es verboten aus juristischen Gründen. Das kann ich nicht verstehen, wir haben eine Krisensituation und werden dominiert von juristischen Prozessen." Doch wenigstens gibt es Aussichten auf stetig steigende Impfstoff-Lieferungen. Bis Ende Februar will der Bund laut Gesundheitsminister Spahn zehn Millionen Impfdosen an die 16 Bundesländer übergeben. Daher müssten nun die Länder ihre Impfzentren schnell darauf vorbereiten, um viel höhere Zahlen an Patienten pro Tag zu impfen. Spätestens im Juni sollten eine Million Impfungen pro Tag möglich sein.

