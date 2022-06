von Nicola Kuhrt Blaualgen-Pillen sind angesagt – Spirulina soll bei Diabetes, Asthma, Allergien und chronischen Schmerzen wahre Wunder wirken. Aber stimmt das überhaupt?

Dosis und Wirkung von Blaualgen

Wer hat es erfunden?

Diese "Blaualge" (eigentlich ein Bakterium) wächst in subtropischen und tropischen Gewässern mit hohem Salzgehalt, in Mittelamerika, Südostasien, Afrika und Australien. Seit Jahrhunderten wird sie dort von Menschen als Nahrung verwendet. Der Nutzen als Eiweiß- oder Vitamin-A-Quelle etwa in Indien ist laut WHO unbestritten. Bei uns herrscht kein Mangel an diesen Stoffen.

Wie funktioniert es?