Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro äußerte, er halte die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für "Hysterie". In einer Ansprache an die Nation forderte er die Bürgermeister der abgeriegelten Städte Rio de Janeiro und Sao Paulo auf, "zur Normalität zurückzukehren". O-Ton: "In meinem Fall, mit meiner Leistungssportvergangenheit, also wenn ich mich anstecken würde, würde mich das nicht notwendigerweise beunruhigen. Ich würde wohl kaum etwas anderes spüren als eine kleine Erkältung oder etwas Angeschlagensein." Bolsonaro wird zunehmend wegen seines Umganges mit dem Virus kritisiert, den er als "Fantasie" und "kleine Grippe" bezeichnet. Er sagte, die schreckliche Situation in Italien werde sich in Brasilien wegen der jüngeren Bevölkerung und wegen des wärmeren Klimas nicht wiederholen. Die Zahl der Todesfälle im Land ist am Dienstag nach Regierungsangaben von 34 auf 46 gestiegen, die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf deutlich über 2000.