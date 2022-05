von Kerstin Herrnkind Die STIKO empfiehlt eine zweite Boosterimpfung für über 70-Jährige, medizinisches Personal und gesundheitlich gefährdete Menschen. Einige Bundesländer bieten sie für alle an – Schleswig-Holstein, zum Beispiel. Unsere Autorin hat den Praxistest gemacht.

Eigentlich bin ich nicht dran, keine 70 Jahre alt, wohne nicht im Heim, arbeite nicht in einer medizinischen Einrichtung oder im Pflegeheim. Keine Immunschwäche, keine besondere gesundheitliche Gefährdung. All das sind Voraussetzungen, um eine vierte Impfung, also den zweiten Booster, zu bekommen. Aber in Schleswig-Holstein, das Bundesland, in dem ich lebe, bietet die vierte Spritze auch jenen Menschen an, die sie wollen – wenn ein Arzt oder eine Ärztin die Impfung befürwortet.