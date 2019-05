Die Debatte um eine Impfpflicht gegen Masern hat am Wochenende neuen Schwung bekommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU will, dass eine solche Impfpflicht in Deutschland kommt. Eine entsprechender Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause vom Kabinett beschlossen werden und am 1. März 2020 in Kraft treten. Die Impfpflicht soll für Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen sowie für Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen gelten. Wer sein Kind nicht gegen Masern impfen lassen will, soll mit einer Geldstrafe von bis zu 2500 Euro belegt werden und das betreffende Kind vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. Am Montag verteidigte Spahn diese Pläne: "Grundsätzlich geht es darum, mit einer höheren Impfrate bei den Masern unnötiges Leid zu vermeiden, insbesondere geht es auch darum, Kinder zu schützen, die in einen Kindergarten, eine Kita, eine Schule gehen, davor, dass sie sich unnötig infizieren müssen. Und dazu gehört natürlich auch, wenn es eine Impfpflicht gibt zum Gesundheitsschutz, natürlich, dass es dann Sanktionen geben muss. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn sie zu schnell fahren und werden erwischt, dann gibt es ein Bußgeld." Nach den Schätzungen sind mehr als 360.000 Kinder in Kitas und Schulen nicht ausreichend gegen Masern geimpft. Um die Verbreitung von Masernviren zu verhindern, sind nach Aussage von Experten Impfraten von mehr als 95 Prozent erforderlich. Diese Raten werden in Deutschland aktuell nicht erreicht. Eine Impfpflicht wird von vielen dennoch kritisch gesehen. So wie von Christine Paschke, Leiterin der Kindertagesstätte-Familienzentrum Kastanienallee in Berlin: "Ich finde, dass es nicht sein kann. Ich finde, es ist eine Entmündigung des Bürgers. Was ist das auch für ein Bild, was der Staat von einem Menschen hat, dass er glaubt, Menschen können nicht selber die Verantwortung tragen, beziehungsweise auch eine Entscheidung treffen. Ich finde, ein Staat muss sich eher die Frage stellen, wenn es so viele Menschen gibt, die ihr Kind nicht impfen lassen, was habe ich falsch gemacht beispielsweise in der Aufklärung, dass eben Menschen sich dagegen entscheiden." Zuletzt hatte es in mehreren Bundesländern verstärkt Fälle von Masern gegeben. Spahns Gesetzentwurf führt das auf die "fortschreitende Impfmüdigkeit" zurück. Der Koalitionspartner SPD unterstützt die geplante Impfpflicht.