Shira Adler ist eine Mutter in New York. Aufgewachsen und erzogen wurde sie von ihren Eltern in dem Glauben, dass Cannabis und alles, was damit zusammenhängt, absolut zu meiden sei. Doch in der Zwischenzeit hat sie ihre Meinung gründlich geändert. "Ich war ein Gegner von Marihuana, denn das hat meine Mutter mir so beigebracht. Aber als ich meine Eltern durch Krankheiten verloren habe, von denen man nun weiß, dass Cannabis hätte helfen können, habe ich meine Ansichten komplett überdacht. Ich wurde neugierig, was Cannabis kann. Und glaube nun das Gegenteil von damals." Shira Adlers Kinder im Alter von 17 und 15 litten unter Angst- und Panikattacken, die jedoch mit Hilfe von Medikamenten, die aus Cannabis hergestellt werden, gut behandelt werden können. Einer der interessanten Wirkstoffe dabei ist CBD, die Abkürzung von Cannabidiol. Emma Adler, die 17-jährige Tochter von Shira bestätigt die positiven Erfahrungen mit dieser Form der Therapie: "Ich habe wirklich schwere Panikattacken und diese Medikamente sind die einzigen, die mich beruhigen und mir wirklich das Gefühl geben, dass ich mein Leben normal führen kann." Ihre Überzeugung hat die Mutter Shira Adler gar zum Beruf gemacht. Denn nach den guten Erfahrungen gründete sie die Firma Shira Synergy, die CBD-Produkte herstellt und verkauft.