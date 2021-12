Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland ist weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut ging auch die Zahl der Neuansteckungen erneut zurück. Dennoch gab es 437 neue Corona-Tote.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Erkrankungen ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 331,8 an. Am Vortag hatte er bei 340,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 413,7 und im Vormonat bei 319,5.

Mehr Corona-Zahlen, unter anderem Inzidenzen in Kreisen und Städten, Impfquote und Hospitalisierungsrate, finden Sie hier.

Von Anfang November an war der Inzidenzwert rasant angestiegen. In der Folge wurden täglich neue Höchststände registriert. Seit mehr als einer Woche sinkt die Zahl jedoch wieder.

RKI meldet erneut weniger neue Corona-Ansteckungen

Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiter zurück: Laut RKI meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 50.968 neue Ansteckungen. Vor genau einer Woche waren es noch 61.288. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 437 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 484 Todesfälle. Insgesamt starben damit bislang 107.639 Menschen an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2.

Seit Beginn der Pandemie zählte das RKI zählte 6.721.375 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder am 18. November die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen.

Ab einem Wert von drei gilt in einem Bundesland flächendeckend für Veranstaltungen die 2G-Regel – das heißt, nur gegen das Coronavirus Geimpfte und von Covid-19 Genesene sind zugelassen. Am Donnerstag lag die Hospitalisierungsinzidenz laut RKI bundesweit bei 5,17 (Mittwoch 5,27). Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 5.679.400 an.