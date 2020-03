Daniel Kuhn: „Hallo, ich bin Daniel Kuhn. Ich lebe seit Jahren hier in Rom. Und nun berichte ich von der zweiten Woche der Corona-Krise in der italienischen Hauptstadt." (Pantheon) „Früher Nachmittag, unter der Woche, normalerweise ist das hier voll mit Touristen. Aber heute ist hier wirklich niemand." „Piazza Torre Argentina ist ein neuralgischer Verkehrsknotenpunkt." „Hier ist normalerweise ein riesen Verkehrsaufkommen. Auch jetzt fahren hier viele Busse vorbei. Aber die meisten Busse sind leer. Und das ironische ist, dass es mir so scheint, als ob viel mehr Busse fahren würden als an normalen Tagen hier." „Neben den leeren Bussen, sieht man auch viele leere Straßenbahnen. Aber sie fahren, als sei ein ganz normaler Wochentag." „So sieht es also in einem Bus aus. Ich würde ja gerne mit dem Fahrer sprechen. Aber er ist abgeriegelt. Da ist der Fahrer und guckt. Mit Mundschutz." (Subjektive Fahrt im Bus) „Das war also die Erfahrung hier mal mit einem Bus zu fahren. Hier kommen Leute. Schön Abstand halten und dann raus. So schaut's aus. Das ist also Busfahren in Rom." „Soviel für heute aus Rom, wo der Ausnahmezustand geradezu zu einem Normalzustand geworden ist."