Diese Kubaner, die sich am Sonntag zum Gruppenfoto in Mailand versammelten, sind gerngesehene Gäste. Seit dem Wochenende sind 52 kubanische Mediziner in der Lombardei, um dem am schlimmsten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Land Italien zu helfen. Zu der Gruppe gehören neben Ärzten auch Pfleger und Krankenschwestern. Kubanische Ärzte und Pfleger arbeiten derzeit im Auftrag ihrer Regierung in gut 60 Ländern, wo sie teils dringend benötigte Beiträge zur Gesundheitsversorgung leisten. Sie sind für den sozialistischen Staat auch ein Mittel der Diplomatie und bringen ihrem Land auch wichtige Einnahmen. "Wir sind aus Solidarität mit den Italienern hier, sagt dieser Arzt. Unsere Regierung hat uns geschickt." Nach Angaben der Weltbank gehört Kuba zu denjenigen Ländern, die die höchste Ärztedichte im Vergleich zur Bevölkerung haben. Auch andere Länder, etwa Jamaika, haben in der Corona-Krise um die Entsendung kubanischen Medizinpersonals gebeten.