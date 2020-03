Die einen bunkern Nudeln, die anderen Rotwein, aber ganz Deutschland bunkert Toilettenpapier. Hamsterkäufe sind an der Tagesordnung und dabei doch absolut nicht notwendig. Das sagt zumindest die Firma Essity. Und die muss es wissen. Die schwedische Firma stellt in Mannheim Hygieneartikel her. Die Maschinen laufen sieben Tage die Woche, rund die Uhr. Wegen der Coronakrise würde sich die Produktion von Toilettenpapier sogar mehr als verdoppelt, erklärt Essity-Vorstandsmitglied Volker Zöller. O-TON VOLKER ZÖLLER, VORSTANDSMITGLIED ESSITY: "Ich glaube ich kann die Menschen beruhigen. Es gibt genügend Toilettenpapier für alle. Es wird mehr produziert, als überhaupt verbraucht werden kann. In der Zwischenzeit, in vielen Ländern Europas, füllen sich die Regale wieder. Aber wir wissen alle, das sind Produkte des täglichen Lebens, essen, trinken und persönliche Hygiene. Das heißt, dieser Hamstereffekt war fast zu erwarten." In Mannheim rollen täglich Millionen der weißen Rollen vom Band, über 200 LKW bringen das kostbare Gut in alle Winkel des Landes. Pi mal Daumen heißt es übrigens, dass eine vierköpfige Familie mit einem 10-er Pack Toilettenpapier eine Woche auskommen sollte - je nach Putzmethode, aber das ist wieder eine andere Geschichte.