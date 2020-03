Corona-Lage in Italien immer dramatischer – Krankenschwester: "Druck ist unbeschreiblich!"

Bilder aus einem Krankenhaus in Cremona in Italien, in der Lombardei. Auf der Intensivstation werden hier Patienten behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. 120 Betten hat das Krankenhaus, viel mehr werden benötigt. Die Ärzte hier kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind, das neuartige Coronavirus. Einige der Patienten können noch aufrecht sitzen und gestikulieren, fast alle müssen beatmet werden. Unterdessen wird die Lage in Italien immer schlimmer. Das Land hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr Todesfälle als China gemeldet. Bisher seien mehr als 3400 Menschen gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Donnerstag in Rom mit. Damit ist es das Land auf der Welt mit den meisten offiziell gemeldeten Toten. Das medizinische Personal sei am Ende seiner Kräfte, berichtet diese Krankenschwester aus Mailand: "Der Druck sei unbeschreiblich berichtet sie, die Situation sei nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. Die Toten würden schon gar nicht mehr gezählt. Man könne sich das alles nicht vorstellen, alle müssten jetzt stark bleiben." Es gibt Berichte von überfüllten Leichenhallen und überlasteten Krematorien. Auch auf einigen Friedhöfen werde der Platz knapp, hieß es.