Sehen Sie im Video: Corona-Testzentrum in Gütersloh ausgelastet - Reisende warten auf negatives Testergebnis.





Tag Eins des Lockdowns im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Schon am frühen Mittwochmorgen bildete sich vor einem Corona-Testzentrum eine lange Schlange. Die Zeit drängt: Wer aus dem Kreis in den nahenden Sommerurlaub fahren will, braucht vielerorts einen negativen Corona-Test. Einige Bundesländer hatten erklärt, Menschen aus den Landkreisen Gütersloh und Warendorf nicht aufzunehmen, Bayern kündigte ein "Beherbergungsverbot" für Gäste aus Landkreisen mit hohen Infektionszahlen an. Ausnahmen gibt es nur mit negativem Corona-Test. Auch Österreich verhängte für Nordrhein-Westfalen am Morgen hat eine partielle Reisewarnung. O-TON TESTWILLIGER ANDREAS TOLLMANN: "Wir wollen am Samstag nach Bayern fahren, und da ist ja die Vorgabe, dass man einen negativen Corona-Test mitbringt. Das ist unser Ansinnen heute." O-TON TESTWILLIGER STEPHAN BRAMST: "Ich meine, ich darf ja reisen. Aber es wäre ja schön, wenn ich dann irgendwo auch aufgenommen werde. Ich habe bereits mit der Botschaft telefoniert, ich habe mit dem Hotel telefoniert, ich habe mit der Polizeibehörde dort vor Ort telefoniert." Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof des Fleischbetriebs Tönnies im Kreis Gütersloh hatte Nordrhein-Westfalen einen "Lockdown" über den gesamten Kreis verhängt und Kontaktbeschränkungen wie im März eingeführt. O-TON PASSANTIN MONICA HEITMEYER: "Ich halte es für den Kreis Gütersloh für angebracht, auf jeden Fall, dass man das Ganze einschränkt. Das ist zwar für die, die es betrifft, nicht schön, aber sinnvoll." O-TON PASSANTIN MEDINA RAMA: "Ich finde es schwachsinnig, ganz ehrlich. Denn die ganzen Leute fahren nach Bielefeld. Und dann geht die Seuche in die anderen Städte. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, meiner Meinung nach total schwachsinnig." Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann empfahl allen Reisewilligen aus den betroffenen Kreisen einen Test zu machen. Zudem kündigte der Minister umfangreiche Tests in Krankenhäusern, Altenheimen und Supermärkten an.