Über sechshundert Kilometer lang ist die entlang der Pyrenäen verlaufende Landgrenze zwischen Frankreich und Spanien. Auch sie ist seit Dienstag für den grenzüberschreitenden Personenverkehr geschlossen. Das spanische Innenministerium hatte die Maßnahme am Montag im Zuge der Bemühungen um eine verlangsamte Ausbreitung des neuartigen Coronavirus angeordnet. Nur noch Staatsbürger, Diplomaten und Personen mit Sondergenehmigung dürfen ins Land. Beamte begannen am Morgen, Fahrzeuge zu kontrollieren, wie hier am Übergang La Jonquera, nahe dem Mittelmeer. Nach einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und weiteren EU-Vertretern hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag sein Missfallen über einseitige Grenzkontrollen einiger EU-Staaten geäußert. Auch Deutschland hatte zuvor Kontrollen an der Grenze zu Frankreich eingeführt. Spanien hat nach China, Italien und dem Iran die vierthöchste Anzahl von Coronavirus-Fällen in der Welt, mit fast 9000 bestätigten Fällen von Infektionen. Seit Samstagabend dürfen die Einwohner ihre Häuser nur verlassen, um zur Arbeit zu gehen, Lebensmittel zu kaufen oder Apotheke bzw. Krankenhaus zu besuchen.