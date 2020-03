Balkonkonzerte in Deutschland: "Ode an die Freude" gegen die Langeweile

Beethovens "Ode an die Freude" war am Sonntagabend an vielen Orten in Deutschalnd zu hören. In einer gemeinsamen Aktion hatten Profimusiker und Hobbyspieler zum Instrument gegriffen und losgespielt. Am offenen Fenster, im Wohnzimmer oder auf dem Balkon wurden Konzerte gegeben. Die Italiener hatten es vorgemacht, die Deutschen zogen jetzt mit ihrer Musik nach. Als Zeichen in der Corona-Krise, das Mut machen soll. "Alle Menschen werden Brüder", heiß es in dem Lied. Und Solidarität wird in diesen schwierigen Zeiten besonders dringend gebraucht. Bilder wie hier aus Berlin und Köln wurden aus der ganzen Republik gemeldet. Zahlreiche Auftritte wurden gefilmt und über die sozialen Medien geteilt. Fortsetzung folgt.