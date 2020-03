Warmlaufen für Bayern München. Für Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin ist die Partie gegen den Deutschen Fußballrekordmeister sicherlich ein Highlight der Saison. Allerdings werden die Fans bei dem Spiel am Samstagabend nicht im Stadion an der Alten Försterei dabei sein können. Die Partie soll auf Anordnung des Amtsarztes vor leeren Rängen ausgetragen werden. Wie zahlreiche weitere Bundesliga-Partien am kommenden Spieltag. Grund dafür ist die weitere Ausbreitung des Coronavirus. "Meiner Meinung nach kann man auf Fußball-Bundesligaspiele mit Publikum derzeit verzichten", sagte die Berliner Gesundheitsenatorin Dilek Kalayci. Nicht alle Union-Fans sehen das auch so. "Ich habe eigentlich dafür kein Verständnis, weil ich finde, das wird alles viel zu sehr überbewertet die ganze Geschichte. Also, wenn man Einkaufen geht, ist man auch mit Leuten zusammen. Und gerade dieses Spiel Bayern München hat für uns Unioner natürlich noch einmal einen größeren Stellenwert." "Es gibt auch Wichtigeres als Fußball auf der Welt im Leben. Die Gesundheit ist natürlich die Priorität." Das Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Basel am Donnerstag soll dagegen trotz der Coronavirus-Krise mit Publikum stattfinden. Alle Personen, die ins Stadion wollen, müssen sich auf umfangreiche Schutzmaßnahmen einstellen. Das Bundesliga-Heimspiel der Frankfurter gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Sonntag wird dagegen vor leeren Rängen ausgetragen. Begründung dafür sei, dass die Gästefans aus einem Gebiet anreisen würden, in dem die Infiziertenzahl um ein Vielfaches höher sei, hieß es. Der Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt Stefan Majer von den Grünen vermisst in diesem Zusammenhang allgemeinverbindliche Richtlinien: "Auf den Seiten des Robert Koch-Institutes findet sich bis heute Morgen keine Aussage, die uns als Kommune, die das Gesundheitsamt dazu auffordern würde oder verpflichten würde oder was auch immer, dann Veranstaltungen über tausend Zuschauer nicht mehr zu genehmigen. Alles andere sind, ich sage es jetzt mal in dieser Zuspitzung, Sonntagsreden, auch auf Bundesebene, die an den harten auch Grundlagen, die dann für uns Grundlage einer Entscheidung sein müssen, nichts ändern." An den Anblick von leeren Rängen wird man sich wohl gewöhnen müssen. Deutschlandweit werden derzeit Fans von Bundesligaspielen aus den Stadien verbannt, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Auch Spiele der Champions League und Länderspiele werden vor leeren Zuschauerrängen stattfinden.