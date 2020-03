Die langsam wachsende Erleichterung der Menschen in Peking am Samstag schien geradezu sichtbar. Viele Menschen waren nach langer Zeit erstmals wieder draußen unterwegs. Sie genossen das schöne Wetter und die abnehmende Bedrohung durch das Coronavirus. Ganz ist die Gefahr aber noch nicht gebannt. Entsprechend waren die Gefühle der Personen durchaus gemischt: "Ich glaube, hier wird es von Tag zu Tag immer sicherer. Aber man sollte trotzdem Orte mit vielen Menschen meiden. Ich denke, dass nach weiteren 14 Tagen diese Epidemie in China so gut wie vorbei sein wird. Das ist meine Meinung" "Ich denke, dass die Epidemie unter Kontrolle ist. Aber das bedeutet definitiv nicht, dass sie vorbei ist. Ich finde es ok, heute raus zu gehen. Aber natürlich habe ich immer noch etwas Angst." In diesem Park in Peking sind normalerweise zu dieser Jahreszeit rund 20.000 Besucher unterwegs. An diesem Wochenende konnten unter Auflagen - wie einer obligatorischen Atemmaske und der Einhaltung von Abstandsregeln - immerhin wieder 5000 Personen die Natur genießen. In vielen anderen Lebensbereichen Chinas gibt es jedoch nach wie vor starke Einschränkungen. Temperaturkontrollen sind allgegenwärtig. Seit Ende Dezember wurden in China offiziell rund 80.000 erkrankte Personen gezählt. 70.000 haben sich jedoch inzwischen wieder erholt. Die Zahl der Opfer liegt in dem Land zurzeit bei rund 3300.