Hamburg, Stadtteil-Barmbek-Süd, Mittwoch, 21.00 Uhr. Mit einem kräftigen Applaus bedanken sich die Menschen hier bei denjenigen, die in der Zeit des Coronavirus wertvolle Arbeiten leisten: Dazu zählen Ärzte, Krankenpfleger, Sanitäter. Aber auch Verkäufer, Lkw-Fahrer und Post- und Paketboten. Ähnliche Aktionen gibt es derzeit auch in anderen Städten, in den sozialen Netzwerken wurde dazu aufgerufen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich in ihrer Fernsehansprache am Mittwochabend bei all denjenigen bedankt, die das Land während der Krise am Laufen halten. In einem dramatischen Appell forderte sie alle Menschen in Deutschland auf, beim Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus mitzuhelfen. Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine Herausforderung mehr gegeben, bei der es so sehr auf das gemeinsame solidarische Handeln angekommen wäre wie jetzt, sagte Merkel.