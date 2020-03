Coronavirus: Fledermäuse unter Verdacht – Dorfbewohner sammeln weiter Tierkot

Wenn in der thailändischen Provinz Ratchaburi die Nacht hereinbricht, fliegen die Fledermäuse. Ein Signal für die Dorfbewohner, sich auf den Weg in die Höhlen zu machen. Dort haben sie es auf den Kot der Fledermäuse abgesehen. Für sie ein wertvoller Dünger und Rohstoff. Das Einsammeln des Kots hat hier eine lange Tradition. Meldungen, wonach Fledermäuse aus China für den Ausbruch des neuartigen Coronavirus verantwortlich seien sollen, kann die Menschen hier nicht abschrecken, sagt Gemeindevorsteher Singha Sittikul: "Die Dorfbewohner machen das, seitdem sie Kinder waren. Jetzt sind sie zwischen 50 und 60 waren noch nie krank. Sie sind alle gesund." Die Kotsammler arbeiten mit Handschuhen und Gesichtsmasken. Der Kot wird dann in Säcke verpackt. Wegen seines hohen Stickstoff- und Kaliumgehalts ist er bei den örtlichen Bauern sehr beliebt. Der Sack Fledermaus-Guano wird für umgerechnet 11 Euro verkauft. Darüber hinaus würden die Kotsammler mit ihrer Arbeit auch dafür sorgen, dass die Höhle relativ sauber bleibe und die Übertragung von Keimen reduziert werde, sagt der lokale Gesundheitsministerin Pikul Temket: "In dieser Höhle haben sie jede Woche saubergemacht. Fledermaus-Guano könnte verschiedene Krankheiten übertragen, aber unsere Höhle ist recht sauber." Die Dorfbewohner wollen weiter in die Höhlen gehen und den Fledermauskot einsammeln. Trotz Coronavirus und zahlreicher offener Fragen.