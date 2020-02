Lars Schaade, Vize-Präsident des Robert-Koch-Instituts, schätzt die Lage wegen des Coronavirus am Freitag, den 28.2.2020 ein: "Auch weltweit hat sich die Zahl der Fälle an dem neuen Coronavirus erneut weiter erhöht. Wir haben jetzt einen Stand von 83.300 Patienten, das sind etwa 1.100 mehr als am gestrigen Tag. Und ich denke, eine Zahl, die dann vielleicht aussagekräftiger ist, dass auch weitere Fälle dazugekommen sind. Inzwischen sind Fälle verzeichnet in 52 Ländern. In Deutschland sind uns seit gestern über die Landesgesundheitsbehörden, auf den Meldekanälen, wenn Sie so wollen, 27 neue Fälle gemeldet worden. Diese Fälle sind im Wesentlich in drei Infektionsclustern, wie wir das nennen, zu verzeichnen. Also, ein Cluster ist ein umschriebenes Ausbruchsgeschehen. Das eine Cluster ist ja allgemein bekannt, das ist in Nordrhein-Westfalen das Cluster im Landkreis Heinsberg. Dann gibt es ein zweites Cluster, das auch schon länger bekannt ist, in Baden-Württemberg. Dort hat es einen neuen Fall gegeben, der zu diesem Cluster gehört. Und es gibt inzwischen ein drittes Cluster, das seinen Ursprung wahrscheinlich in München hat, wo aber auch Fälle in Baden-Württemberg wieder aufgefallen sind. Und in diesem neun Cluster sind bisher vier Fälle identifiziert worden... Weiterhin gibt es drei Einzelfälle, die uns gemeldet worden sind. Zwei von diesen Einzelfällen haben eine Reiseanamnese nach Italien. Und bei einem dieser Einzelfälle, sind dazu, ob hier eine Reiseanamnese vorliegt oder ein Kontakt zu einem anderen Fall, bisher noch keine weiteren Informationen bekannt, werden aber dann selbstverständlich im Weiteren erhoben... Das veranlasst uns, unsere Risikoeinschätzung, die auf unserer Website auch veröffentlicht ist, dahingehend aufrecht zu erhalten, dass - wir hatten ja gesagt es sind importierte Fälle möglich, weitere Einzelfälle, Infektionsketten und auch Ausbrüche - dass wir diese Risikoeinschätzung weiter aufrecht erhalten, dass es eben zurzeit keine breites Geschehen in Deutschland zu geben scheint, und dass deshalb das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung gering bis mäßig einzuschätzen ist."