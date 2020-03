Deutschland hat wegen der Corona-Pandemie Hunderte Staatsbürger aus Indien zurückgeholt. Das Auswärtige Amt organisierte die Sonderflüge vom Indira Gandhi Flughafen in Neu Delhi. Der deutsche Botschafter Walter Lindner am Mittwoch: "Nach Abflug dieser 1000 Touristen werden wir morgens sichten, wie viel noch wo in der Umgebung Delhis versammelt sind. Und wir werden sehen, was wir weiter tun können für andere Gestrandete in anderen Großstädten Indiens. Das wird nicht leicht sein. Wir werden es in Zusammenarbeit mit den Generalkonsulaten tun. Aber Sie wissen es: praktisch das gesamte Land ist unter strikten Ausgangssperrebedingungen. Wir tun unser menschenmöglichstes, wie schon in den letzten Tagen, umso viele wie möglich von Ihnen weiterhin nach Hause zu bringen. Halten Sie sich bitte über die Website und über die Social-Medias auf dem Laufenden. Wir informieren Sie laufend. Noch wichtiger: Bleiben Sie gesund." Unter den Reisenden herrschte ein Mischung aus Dankbarkeit und Trauer: "Ich fühle mich erleichtert, aber auch traurig, dass wir Indien jetzt verlassen müssen. Wir hatten viel Unterstützung und die Botschaft hat echt einen guten Job gemacht." "Es ist beeindruckend, wie das alles geklappt hat." Zur Eindämmung des Coronavirus hatte Indien eine mehrwöchige Ausgangssperre verhängt. Seit dem 23. März gilt auch ein einwöchiger Stop für internationale Linienflüge Bisher wurden aus dem Land offiziell etwa 650 Corona-Infizierte und 13 -Tote gemeldet.