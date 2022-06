von Frank Ochmann Wir wissen doch eigentlich, was hilft gegen das Coronavirus: Impfen, Masken, Abstand. Und eine neue Corona-Variante wird kommen im nächsten Herbst. Und sie wird viele Menschen anstecken. Doch noch nicht einmal die genetische Überwachung des Virus' funktioniert zur Zeit perfekt.

Es hat im dritten Jahr der Pandemie fast schon rituellen Charakter, wenn kurz nach Pfingsten und vor der parlamentarischen Sommerpause diese Frage debattiert wird: Was machen wir eigentlich im Herbst, falls die Infektionszahlen wieder deutlich steigen? Als hätten wir nicht schon so viel gelernt über dieses Virus und was hilft: Impfen vor allem. Masken aber auch. Denn daran, dass es "Kontakte" braucht, um Infektionsfälle zu erzeugen, hat sich seit den ersten Fällen 2019 in Wuhan nichts geändert. Will man Menschen also nicht komplett isolieren, wie das als "dynamische Zero-Covid-Strategie" bislang in China praktiziert wurde, muss man sie beim Zusammenkommen schützen.