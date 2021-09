Sehen Sie im Video: Kuba impft jetzt auch Kinder ab zwei Jahren gegen Covid-19.









Kuba hat am Montag damit begonnen, auch jüngere Kinder gegen Covid-19 zu impfen. Alle 2 bis 18-jährigen sollen nun zwei Dosen des in Kuba entwickelten Impfstoffs Soberana-2 erhalten. Bis Dezember sollen mehr als 90% der Bevölkerung immunisiert werden, so die Gesundheitsbehörden der Insel. Der Direktor des zuständigen Finlay Instituts für Impfstoffe, Vicente Verez Bencomo erklärte im kubanischen Staatsfernsehen: "Wir haben unsere Impfung für Kinder entwickelt, denn das gehört zu unserem Aufgabenfeld. Wir haben dies über eine Plattform für Kinderimpfungen gemacht und konnten bessere Fortschritte verzeichnen, anders als bei anderen Impfstoffen, die gänzlich neu sind und bei denen Nebenwirkungen für Kinder befürchtet werden." Phase 1 und 2 der Test seien in Havanna durchgeführt worden und hätten eine hohe Sicherheit des Vaxins bewiesen, so Bencomo. Es sei der politische Wille gewesen, die Kinder möglichst schnell wieder in die Schule schicken zu können, so Liset Oramas von einer staatlichen Forschungseinrichtung. In der vergangenen Woche verzeichnete Kuba durchschnittlich fast 7.000 Corona-Fälle am Tag mit 70 bis 80 Todesfällen. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den letzten Wochen, aber immer noch eine der höchsten 7-Tage Inzidenzen der Welt. Erwachsene werden mit dem, ebenfalls in Kuba entwickelten Impfstoff Abdala geimpft. Beide kubanischen Impfstoffe, deren Wirksamkeit mit mehr als 90 % angegeben wird, wurden von den örtlichen Behörden für den Notfalleinsatz zugelassen, obwohl die Daten noch nicht in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Die schwierige wirtschaftliche Lage Kubas, unter anderem ausgelöst durch strenge Sanktionen der USA, hat sich durch die in der Corona-Pandemie erheblich verschärft. Wohl auch deshalb strebt die Regierung eine Immunisierung der Bevölkerung vor Beginn der Urlaubsaison im November an.

