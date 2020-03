Gähnende Leere im Zentrum von Paris: Ab Dienstagmittag sollte auch hier die weitgehende Ausgangssperre gelten, wie im gesamten Frankreich. Die Regierung Frankreichs hatte erklärt, sie wolle 100.000 Polizisten mobilisieren, um diese weitgehende Ausgangssperre im Land durchzusetzen. Eine Studentin auf dem Weg zur Arbeit und ein deutscher Tourist sagten: O-Ton: "Entlang der Straße "Champs-Elysees" sind normalerweise Massen von Touristen unterwegs. Jetzt ist da praktisch niemand mehr unterwegs. Ich denke, es ist ein wenig merkwürdig, diese Umgebung jetzt so zu sehen, mit all den Touristen, die nicht mehr hier sind. Du wunderst Dich, was hier los ist, falls das mal wieder besser wird. Es ist ja so, dass keinerlei Datum angegeben wurde. Die Regierung hat gesagt, die Quarantäne werde 15 Tage dauern, sie wissen es in Wirklichkeit auch nicht. Es ist ein wenig sonderbar." O-Ton: "Es ist verrückt, es ist so leer! Ich war vor zwei Jahren hier - ja, es ist verrückt. Ich kann es nicht erklären." Präsident Emmanuel Macron hatte am späten Montagabend gesagt, das Land befinde sich "im Krieg" gegen das Coronavirus. Es seien nur noch Ausgänge gestattet für Lebensmitteleinkäufe, als notwendiger Arbeitsweg, für angemessene Körperertüchtigung oder für medizinische Zwecke. Frankreich hat in etwa so viele offiziell gemeldete Infektionfälle wie Deutschland. Allerdings starben dort bisher rund zehn Mal so viele Menschen wie hierzulande.