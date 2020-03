Mit Lautsprecher-Durchsagen wurden die Einwohner der Stadt Mitterteich in der Opferfalz in Bayern am Mittwochabend auf die neue Situation hingewiesen. Nachdem das Coronavirus auffällig oft im Stadtgebiet von Mitterteich festgestellt wurde, wurde eine Ausgangssperre verhängt. Sie soll bis zum 2. April gelten. Nach Angaben des Landratsamtes gibt es im Landkreis Tirschenreuth 47 bestätigte Corona-Fälle, 25 davon in Mitterteich. 15 der 47 Menschen lägen im Krankenhaus, einige von ihnen müssten beatmet werden, hieß es. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann besuchte am Mittwochabend die 6500-Einwohner-Stadt. "Wir müssen, sobald wir feststellen, dass hier an einem Ort eine überdurchschnittliche Zahl auftritt, konsequent handeln. Es geht darum, Infektionsketten zu unterbrechen. Und alles dafür zu tun, dass sich dieser Virus jetzt nicht in der Mitterteicher Bevölkerung beliebig weiterverbreitet. In Mitterteich erlaubt sind noch: Hin- und Rückweg zur Arbeitsstätte mit Bescheinigung des Arbeitgebers, Einkäufe, Apotheken- und Arztbesuche, Tanken, Bargeldabheben, Lieferverkehr, Hilfeleistungen für Bedürftige sowie die dringende Versorgung von Haustieren. Das Verlassen des Hauses ohne triftigen Grund ist untersagt. "Ja doch, Gedanken macht man sich schon. Aber was will man denn machen? Das ist da - und da kann man weiter nichts machen. Bloß, man muss sich halt an die Regeln halten. Was sie immer sagen, Hände waschen. Nach Aussagen der Polizei halten sich die Bürger von Mitterteich weitgehend an die Ausgangssperre. In der Nacht hätten lediglich vereinzelt Menschen wieder nach Hause geschickt werden müssen, hieß es.