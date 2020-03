Lothar Wieler, Präsident Robert Koch-Institut: "Die betroffenen Personen sind im Durchschnitt 45 Jahre alt. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 82 Jahre alt. Männer sind 57 Prozent der Fälle, damit etwas häufiger betroffen als Frauen, entsprechend 43 Prozent der Fälle. Uns liegen für 15.859 übermittelte Fälle klinische Informationen vor. Die häufigsten Symptome sind Huste, bei 55 Prozent der Patienten und Fieber bei 40 Prozent der Patienten. Von den bestätigten Covid-19 Fällen, die uns auf dem elektronischen Meldesystem gemeldet wurden, sind mindestens 2809 bis zum 22.3 auch genesen. Ausgewertet wurden hier nur solche Fälle, bei denen für die verschiedenen Kriterien Angaben vorlagen. Also Erkrankungsdatum, Symptomatik, Hospitalisierungsstatus, Verstorbenenstatus. Es handelt sich also um eine konservative Schätzung. Wir gehen davon aus, dass bereits mehr Patienten genesen sind, tatsächlich. Und wir sehen einen Trend. Das heißt, wir sehen den Trend, dass die exponentielle Wachstumskurve sich etwas abflacht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich diesen Trend wahrscheinlich am Mittwoch, also übermorgen, definitiv bewerten kann. Aber ich bin optimistisch, dass diese Maßnahmen schon jetzt sichtbar sind, was sehr früh ist, weil sie ja erst seit einer Woche wirklich gefahren werden. Es reicht natürlich nicht nur, die soziale Distanzierung aufrecht zu halten, sondern ein Kernelement ist genau diese Kontaktnachverfolgung. Quarantäne von Kontakten, 14- tägige Quarantäne von Kontakten und Isolierung von Infizierten. Diese Maßnahmen müssen kontinuierlich über die nächsten Wochen und Monate kontinuierlich und stringent weitergefahren werden. Das ist wichtig, und das wird wichtig bleiben."