Sehen Sie im Video: Berliner Szene-Kneipe mit Corona-Impf-Angebot – "Einmal hin, alles drin".









Ja, den großen kleinen Piks gibt es nicht nur in Arztpraxen und Impfzentren, sondern auch mal in der Kneipe um die Ecke, so wie hier am Sonntag in Berlin. Und auch sie waren gekommen: "Vielleicht steht im Oktober eine Israelreise an, da brauche ich es auf jeden Fall. Und Johnson & Johnson weil jetzt frei nach dem Motto: einmal hin, alles drin. Dann hab ich es gleich erledigt und muss nicht frei Monate auf die nächste warten." "War total locker und außergewöhnlich und total stressfrei." "Ich wohn direkt gegenüber und beobachte schon seit ein paar Monaten, wie hier diese Teststation ganz gut angenommen ist. Das ist so ein Anlaufpunkt hier in dieser Coronakrise im Kiez. Und ich find es echt gut. Und ich freu mich, ich hab seit ein paar Wochen probiert, einen Impftermin zu kriegen. Und bin froh, dass ich hier mit dabei bin." Die Impfungen in der Szene-Kneipe Revoltebar verabreichte Kinderarzt Steffen Lüder. "Für mich gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob ich in einer Bar impfe oder in meiner Praxis impfe. Das Prozedere ist immer dasselbe. Das saubere Vorbereiten der Impfdosis, das Ankommen der Impflinge, die Aufnahme, die Aufklärung und letztlich das Impfen. Macht keinen Unterschied ob hier oder da. Das Ziel muss erreicht werden. Hauptsache geimpft." Impfstoff bleibt - insgesamt - weiter ein knappes gut in Deutschland. Dem gegenüber stehen weiter sinkende Inzidenzwerte. Das Robert-Koch-Institut meldet zuletzt 1489 neue Positiv-Tests. Das sind 951 weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 2440 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf 17,3 von 18 am Vortag.

