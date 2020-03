Wie lange müssen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland noch aufrecht erhalten bleiben? Das Robert-Koch-Institut (RKI) will dazu noch keine Aussage machen. Es sei völlig offen, wie sich die Corona-Epidemie entwickele, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. Die Zahl der Infektionen in Deutschland ist dem RKI zufolge um 4191 auf 31.554 gestiegen. Die Zahl der Toten habe um 36 auf 149 zugenommen. Die Daten stammen von Mittwoch, 00.00 Uhr. Nicht nur bei älteren Menschen könne Covid-19 bedrohlich werden, sagte Wieler "Es gibt auch jüngere Menschen und gesunde Menschen, die an Covid-19 sterben können. Das passiert selten, nach allem, was wir bislang wissen. Aber es kann eben passieren. Und das wissen wir zum Beispiel aus unseren Nachbarländern. Und es muss ihnen auch allen klar sein: Je mehr Menschen in Deutschland erkranken, desto wahrscheinlicher wird es natürlich auch sein, dass darunter auch solche Fälle sind bei jüngeren Mitmenschen". Wieler forderte, dass künftig grundsätzlich nur Menschen mit typischen Symptomen getestet werden. Damit könnten die vorhandenen Ressourcen der Labore besser genutzt werden. Andere Menschen, die nur einen Verdacht hätten, sollten zu Hause bleiben.