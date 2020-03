LOTHAR WIELER, PRÄSIDENT ROBERT-KOCH-INSTITUT ("Wir haben ein exponentielles Wachstum, um das klarzumachen. Wir sind am Anfang einer Epidemie, die noch viele Wochen und Monate in unserem Land unterwegs sein wird." - SCHNITT "Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte unter den Menschen wirksam und über einige Wochen nachhaltig zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in zwei bis drei Monaten bis zu zehn Millionen Infizierte in Deutschland haben mit einer entsprechenden erheblichen Überlastung des Gesundheitswesens. Wir alle können dazu beitragen, dass dieses Zahl-Szenario nicht wahr wird. Aber unsere Berechnungen zeigen eben auch, dass es möglich ist, die Erkrankungsfälle durch die Minimierung der Kontakte deutlich zu drücken. Je konsequenter uns das gelingt, desto besser. Also nochmals: Bitte Unterstützen Sie die eingeleiteten Maßnahmen. Halten Sie Abstand, möglichst mindestens 1,5 Meter. Versammeln Sie sich nicht. Bleiben Sie zu Hause, wann immer es geht. Und vor allem auch wenn Sie krank sind: halten Sie die Hygieneregeln ein, die Sie auch alle kennen. Kümmern Sie sich um Ihre Nachbarn, wenn diese Unterstützung brauchen. Wir brauchen jetzt Vernunft und Solidarität. Und wenn wir das haben und das umsetzen, dann können wir die Erkrankungszahlen drücken." - SCHNITT - "Wir werden in etwa zwei Wochen sehen, ob die jetzigen Maßnahmen dabei helfen, die Verbreitung des Virus zu bremsen. Es muss uns aber auch allen klar sein, dass uns das Virus noch länger beschäftigen wird. Und es ist genauso klar, dass die getroffenen Maßnahmen immer wieder überprüft und angepasst werden müssen. Die Verbreitung eines pandemischen Virus kann von sehr vielen Faktoren abhängen, von denen einige auch noch nicht bekannt sind, beispielsweise, ob es einen Einfluss durch das milder werdende Wetter geben wird. Es ist aber offensichtlich, dass der jetzige Zustand nicht dauerhaft aufrechterhalten werden kann, sondern einen Extremfall darstellt." ZUR NUTZUNG VON MOBILFUNK-DATEN: "Die Daten zeigen uns, ob insgesamt die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen hat. Das heißt, anhand der Daten können wir feststellen, ob die Maßnahmen, die wir fordern und die die Bundesregierung fordert, ob die Maßnahmen auch eingehalten werden. Das ist ein wichtiger Wert. Wir wollen ja beurteilen, warum die Infektionszahlen sich reduziert haben oder erhöht wurden. Wenn wir sehen, dass die Menschen die Maßnahmen gar nicht umsetzen und das sehen wir anhand dieser aggregierten Daten, dann wissen wir den Grund dafür, dass die Intervention, die wir wünschen, nicht erfolgreich ist. Denn wenn die Menschen weiterhin sich so mobil verhalten, wie sie es bis vor einer Woche gemacht haben, dann wird es schwer, das Virus einzudämmen."